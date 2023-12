Fondazione Opere Pie. Appuntamenti e sorprese per gli ospiti

Quello di dicembre sarà un mese ricco di appuntamenti per la Fondazione opere pie ‘G. Didari’. Nei giorni 10 e 17 all’interno della struttura sarà allestito il ‘Mercatino Solidale’ e saranno esposti e acquistabili dai visitatori i prodotti artigianali realizzati e confezionati dagli ospiti della residenza con il supporto delle animatrici. L’ingresso è aperto ai famigliari degli ospiti e ai cittadini. Il 13 dicembre alle 10 si terrà il concerto di canti natalizi dei bambini della scuola dell’Infanzia. Si proseguirà il 16 dicembre alle 16.30 con la commovente proiezione della documento storico ‘Storie: frammenti di memoria per il futuro’. Si tratta del racconto di vita di alcuni ospiti attraverso video interviste, immagini inedite e riferimenti contemporanei. Il 21 dicembre si terrà la giornata de ‘I nipoti di Babbo Natale’, iniziativa in cui alcuni ospiti riceveranno dei regali desiderati all’interno di un progetto di solidarietà. A chiudere il programma il 24 dicembre alle 16,30 in Fondazione arriva Babbo Natale, nei saloni dei due edifici verranno consegnati i regali agli 82 ospiti.