Fondazione Sagrini e Silvia Cicconi: "I sogni degli sposi ancora più speciali"

Un dono per ricordare per sempre il giorno più bello, un pensiero per celebrare tutti insieme l’amore. È l’idea di Silvia Cicconi, wedding planner fermana, che ha coinvolto la Fondazione Sagrini onlus per la realizzazione di piccoli doni di nozze realizzati a mano dalle ospiti della comunità. Il progetto sarà presentato ad un grande evento dedicato al mondo dei matrimoni, il Wedding People Party che si terrà il 18 novembre alle 19,30 all’Harena Club San Benedetto del Tronto. Racconta Silvia Cicconi: "Negli ultimi anni, abbiamo avuto il privilegio di collaborare con una realtà locale che ci ha aiutato a rendere i sogni degli sposi ancora più speciali attraverso creazioni artigianali uniche. La Fondazione Sagrini è una casa per chi si è smarrito, e i suoi tre progetti – Casa di Mamre, Casa di Bebè e Casa di Betania – offrono accoglienza a donne in difficoltà sociale e madri con bambini. Questi spazi di vita sono progettati per aiutare le persone a ristrutturare la propria quotidianità, fornendo supporto e speranza a chi ne ha bisogno".

Tutto è iniziato due anni fa, quando Silvia, insieme a una sposa per la quale stava organizzando il matrimonio, ha pensato a un’iniziativa solidale per creare un "cadeau de mariage" che avesse un valore oltre quello materiale. Grazie alla sposa, Carlotta Lanciotti, assessore alla cultura di Porto San Giorgio, Silvia ha avuto l’opportunità di conoscere la realtà della Casa di Mamre. Nel corso del tempo, la collaborazione si è intensificata e, attraverso le donazioni degli sposi, sono stati raggiunti importanti obiettivi per le mamme e i bambini della casa: "Nel corso del tempo, la manualità e le abilità creative delle ospiti della Fondazione Sagrini Onlus si sono notevolmente affinate – spiega ancora Silvia con la responsabile della casa Sagrini, Laura Censi –. In occasione dell’evento di San Benedetto, a cui parteciperanno numerosi wedding planner e addetti ai lavori del settore, vogliamo far conoscere e invogliare a stringere collaborazioni a supporto di questa realtà. Al suo interno, la Fondazione vanta coordinatori appassionati ed eccezionalmente partecipi, che lavorano per garantire un ambiente sereno e stimolante, e per aiutare le donne e le madri ospiti a ritrovare la propria autonomia e dignità. Siamo orgogliosi di unire le forze con la Fondazione Sagrini Onlus per contribuire a questa causa nobile e fare la differenza nella vita di molte persone".