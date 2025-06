Fondazione Sagrini Onlus. I bambini con i supereoi: "Iniziativa carica di valore"

Certe volte basta una magia, una storia da vivere da protagonisti, una fantasia che prende vita. Allora tutto diventa più semplice e bello, grazie agli occhi e al cuore puri dei bambini. Magiche Emozioni in Piazzale Tupini a Fermo, nel corso di una mattinata di gioia per i bimbi della Fondazione Sagrini Onlus. Qualche giorno fa il piazzale antistante la sede della Croce Verde si è trasformato in un piccolo regno di fantasia e sorrisi grazie all’arrivo del Pullman dei SuperEroi dell’associazione Culturale Marche Magiche. Un evento pensato per regalare due ore di spensieratezza ai bambini e agli ospiti della Fondazione Sagrini, che hanno vissuto momenti di pura felicità, riscoprendo la magia dell’infanzia. A rendere possibile questa iniziativa è stato il prezioso contributo della Presidente della Commissione Pari Opportunità, Maria Lina Vittutini, che ha fortemente voluto portare un messaggio di inclusione e leggerezza attraverso un’esperienza unica. La presenza del Prefetto Edoardo D’Alascio ha conferito ulteriore significato all’evento, sottolineando l’importanza del sostegno istituzionale verso le realtà del territorio che operano nel sociale. Determinante il supporto logistico e l’accoglienza calorosa dello staff della Croce Verde, che ha messo a disposizione spazi e risorse per garantire il buon esito della giornata. "Un’iniziativa semplice ma carica di valore, che ha saputo trasformare una mattina qualunque in un ricordo speciale per tanti piccoli protagonisti", spiega la coordinatrice del centro Laura Censi. Loro, i bambini, hanno abbracciato con trasporto Spiderman, hanno sorriso con Hulk, hanno dimenticato tutto il dolore che già hanno vissuto, nel corso delle loro piccole vite ancora giovani. Bellissima occasione per aprirsi al territorio, spiega ancora Laura Censi: "Quando i nostri bambini si sentono parte della comunità sono sereni, felici, si sentono abbracciati. Questo è un territorio generoso e attento, le istituzioni ci sono molto vicine, il lavoro per restituire felicità a questi bambini è continuo e costante ma si porta a casa solo tutti insieme".