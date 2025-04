Fondazione San Giacomo della Marca. C’è la scuola di formazione politica

La Fondazione San Giacomo della Marca ha organizzato un nuovo incontro, il terzo, della Scuola di Formazione Politica, con un ospite d’eccezione, Stefano Folli, noto giornalista di Repubblica. Il relatore ha esaminato gli eventi politici riferiti agli anni ottanta. Un decennio cruciale che ha segnato la fine del ’Secolo breve’ e aperto la strada al nuovo millennio. Folli ha illustrato come questi anni abbiano visto la dissoluzione dell’Unione Sovietica, il pontificato di Giovanni Paolo II e le trasformazioni politiche in Italia, con il governo di Bettino Craxi e la crisi dei partiti tradizionali. La Prima Repubblica aveva governi caratterizzati dai cosiddetti rimpasti, con la Dc sempre centrale. Negli anni ottanta non è più così. Il baricentro inizia ad essere individuato fuori dalla Dc e dal Pci. Nascono movimenti, come CL, al di là degli schemi tradizionali. Nel contempo inizia a intravedersi il populismo che esploderà, poco più tardi, con la Lega Nord di Umberto Bossi e ancora più tardi con Il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. A livello internazionale, il neoliberismo di Reagan e Thatcher ha ridefinito l’economia globale, mentre l’Italia affrontava inflazione e perdita di competitività. La caduta del Muro di Berlino nel 1989 ha simboleggiato questo cambiamento epocale, preparando il terreno per nuove sfide politiche e sociali. L’incontro ha offerto spunti di riflessione importanti, confermando l’impegno della Fondazione nel promuovere la cultura e la formazione politica nella comunità.