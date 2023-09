Fondi ai locali storici di Sant'Elpidio a Mare: domande entro lunedì

I titolari di locali che possono ambire a vedersi classificare come ‘storici’ e usufruire dei vantaggi, soprattutto in termini di visibilità ma anche finanziari, che prevede il progetto predisposto dalla Regione, hanno tempo fino all’11 settembre per presentare la richiesta per il riconoscimento.

I locali che potranno rientrare tra gli ‘storici’ sono osterie, taverne, locande, bar, spacci di campagna in attività da almeno 40 anni, devono aver continuato ad avere lo stesso tipo di gestione, il medesimo genere merceologico, non essere stati trasferiti, aver mantenuto le caratteristiche originarie identificative dell’attività. Essere riconosciuti come locali storici significa dotarsi di un logo riconoscibile fornito dalla Regione da applicare in maniera visibile all’esterno e all’interno dell’attività; essere inseriti nella guida dei locali storici che intende promuovere la Regione; ottenere contributi per progetti volti al recupero e alla valorizzazione dei locali stessi e, nel caso, impegnarsi a mantenere la stessa destinazione d’uso per almeno cinque anni dall’erogazione del contributo. La domanda va presentata entro l’11 settembre via mail a [email protected].