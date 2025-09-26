"Fondi ai piccoli borghi come non era mai successo. Sono vicina ai cittadini"

È figlia d’arte Elisabetta Ceroni, 41 anni, sindaca di Rapagnano, è la figlia di Remigio Ceroni che è stato un nome di punta per il partito di Forza Italia con Berlusconi, senatore, primo cittadino dello stesso comune per tantissimi anni. Non le pesa il confronto col papà di cui è stata orgogliosa, anche se la carriera politica lo ha tenuto lontana da lei e dalle sue tre sorelle: "Nel 2021 abbiamo condiviso l’idea di candidarmi per proseguire il suo lavoro in comune. Sono avvocato, insegnante, avevo altri progetti ma è stato bellissimo mettermi al servizio della comunità. Ho capito che le persone hanno bisogno di sentire vicinanza e attenzione. Così faccio il sindaco".

Ceroni, oggi la sfida per le Regionali, con la lista di Fratelli d’Italia ma da indipendente. Come mai questa scelta?

"Vivendo da sindaco mi riconosco di più come civica, ma nei valori di Fratelli d’Italia. di certo non mi sarei tesserata per candidarmi, in un contesto così delicato mi sono accorta che Giorgia Meloni ha saputo guidare con mano ferma il paese, ci ha dato una credibilità internazionale che non avevamo dai tempi di Berlusconi. Un atteggiamento che ha trasmesso al nostro Francesco Acquaroli e oggi dunque mi impegno per sostenere il suo percorso".

Che cosa l’ha colpita dell’esperienza di Acquaroli?

"Nelle Marche si è costruita una filiera col Governo centrale che pesa e conta, basti pensare ai soldi per l’alluvione che sono arrivati subito. Una vicinanza e un intervento così vicino le Marche non l’hanno mai ricordato, col mio ruolo di civica penso di poter portare un contributo anche nel bacino di voti fuori di Fratelli D’Italia. la gente è grata per aver visto cose concrete, per aver trovato persone che hanno dato risposte".

Su quali temi si sente più sollecitata?

"Di certo la sanità è un tema molto sentito, c’è molta aspettativa per l’ospedale nuovo e per la struttura sanitaria di Piane di Rapagnano, cercano rassicurazioni, servizi, sicurezza. Come donna penso di poter portare un valore aggiunto, nella vicinanza che ho a temi come il supporto alle famiglie, con gli asili nido, i dopo scuola, le opportunità per i nostri giovani. E poi, certo, le infrastrutture, mio padre diceva sempre che le Marche hanno 14 valli e 13 caselli autostradali, stiamo colmando con Acquaroli un ritardo di decenni, bisogna andare avanti perché tornare al passato sarebbe devastante".

Che cosa ricorda in particolare del progetto di Acquaroli?

"Ha fatto moltissimo e vuole continuare a lavorare per i borghi, noi nel fermano abbiamo solo piccole realtà e ci sono stati degli investimenti che non si erano mai visti. E un piccolo borgo non rende certo come una grande città come Pesaro. Per questo credo che meriti davvero l’attenzione di tutti, nella serietà e nelle poche parole rappresenta la laboriosità dei marchigiani".

Angelica Malvatani