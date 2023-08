Fondi alle imprese, la Cna esorta tutti a fare squadra per competere

Formazione, innovazione e internazionalizzazione: sono queste le parole d’ordine del distretto calzaturiero fermano-maceratese, che potrà beneficiare dei nuovi finanziamenti pubblici sui fronti energetico e fiscale. Il lavoro artigiano e la manifattura, da sempre fiore all’occhiello del territorio, stanno vivendo una nuova stagione all’insegna dell’innovazione e della creatività. Ma c’è bisogno di sinergia tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria, come dichiara Andrea Caranfa, direttore Cna Fermo: "Sono requisiti necessari per essere competitivi sul mercato globale. Non possiamo più assistere ad iniziative di singoli che portano poco o niente: solo condividendo obiettivi e percorsi si possono raggiungere i risultati". A livello regionale, è aperto un focus proprio sui distretti produttivi moda, come spiega Alessandro Migliore, responsabile Cna Federmoda Marche "per brandizzare il nostro distretto abbiamo bisogno di fare squadra, condividere una strategia comunicativa importante e adeguata per essere protagonisti sul mercato mondiale".

Le imprese potranno beneficiare, inoltre, del Piano transizione 5.0 e della nuova Sabatini Green, due misure del Ministero del Made in Italy volte a incentivare la transizione energetica delle micro, piccole e medie imprese. Novità importanti anche sul versante delle agevolazioni fiscali. "Cna Federmoda ha partecipato – riferiscono Migliore e Caranfa – portando un importante contributo di idee e puntando l’attenzione su tre linee di intervento: mantenere la centralità del Made In Italy, attraverso un credito d’imposta del 30% su ricerca e sviluppo dei campionari moda, sulle partecipazioni a fiere e showroom e sulle attività di pubbliche relazioni sui diversi mercati; sostenere l’occupazione attraverso sgravi fiscali per nuove assunzioni femminili di tutte le età nella misura del 100% su apprendistato e del 30% su nuove assunzioni per tre anni (il settore impiega un 70% di manodopera femminile) e riduzione del cuneo fiscale per aumentare stipendi; creare forme di finanziamento ad hoc per il settore".