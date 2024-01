Fondi dal Gal Fermano con la nuova strategia di sviluppo 2023/2027

Il Gal Fermano si proietta al futuro con la nuova Strategia di sviluppo locale 2023/2027 ed annuncia la disponibilità di risorse regionali pari a 3 milioni di euro. "Si tratta di un fondo inferiore rispetto alla programmazione 2014/2020 – spiega la presidente Michela Borri – seppur punto di partenza per continuare a sviluppare le aree rurali del fermano attraverso bandi rivolti a soggetti pubblici e privati". Borri ammette l’orgoglio per il riconoscimento ottenuto nel corso degli anni, da parte dei Comuni del territorio che hanno confermato in maniera decisa la volontà di far parte del Gal Fermano. "Alla luce dei risultati ottenuti nella passata programmazione sia in termini di impegni di spesa che di premialità ottenute – conclude la presidente – la Regione Marche ha approvato la nostra strategia di sviluppo. Ci auguriamo pertanto che si trovi il modo di supportare il territorio destinando ulteriori risorse per i prossimi anni".