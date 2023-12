Fondi dalla Regione per gli impianti sportivi

II Comune ottiene dalla Regione 100 mila euro di finanziamenti. Porto San Giorgio figura tra le prime posizioni in graduatoria del bando denominato: “Contributi per la riqualificazione di impianti e attrezzature per lo sport”: “Ci togliamo un’altra soddisfazione – dichiara l’assessore allo sport, Fabio Senzacqua – . Il finanziamento è destinato a riqualificare l’arena Europa, una struttura che da troppi anni è rimasta nell’abbandono. E’ un risultato che si aggiunge a quelli finora ottenuti dall’Amministrazione, di rilevante importanza per la città perché serve a recuperare un’area collocata in una zona centrale della città, riferimento per l’aggregazione, lo sport e la cultura. Il Comune ha ottenuto 100 mila euro a fondo perduto. Riuscire ad ottenere finanziamenti attraverso bandi regionali e nazionali per recuperare queste opere è divenuto, di estrema necessità”. l’’importante finanziamento si va a sommare ad altri 100.000 euro reperiti, sempre in Regione, per l’impianto di illuminazione al campo sportivo nuovo e ad oltre 50.000 euro diretti agli impianti sportivi e alle associazioni con il fattivo contributo dei consiglieri regionali”. E’ soddisfatto anche il sindaco Valerio Vesprini: “Siamo noni tra 40 Comuni del Fermano, al 12esimo posto sui 64 Comuni ammessi nelle Marche. Ora aspettiamo con fiducia anche l’esito del bando del palasport, in cui abbiamo partecipato per un finanziamento di 700.000 euro".