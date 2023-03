"Fondi del sisma per auditorium San Martino, cimitero monumentale e Rocca di Montevarmine"

Lo aveva anticipato qualche giorno fa a Fermo il commissario per la ricostruzione Guido Castelli e oggi è ufficiale: ci sono sette milioni di fondi sul sisma per riparare e riaprire l’auditorium San Martino, uno dei luoghi più significativi della città, peraltro adiacente al liceo classico Annibal Caro di cui condiziona la stabilità. Dunque doveroso metterci mani, ne era consapevole Castelli che ne aveva discusso con il sindaco Paolo Calcinaro. Lo conferma proprio il primo cittadino, di ieri mattina la notizia dell’approvazione di questo grande finanziamento per opere cittadine. E stavolta sono fondi sisma: "Pochi giorni fa avevamo illustrato queste importanti esigenze al nuovo commissario Guido Castelli che subito ha capito le problematiche e proceduto al finanziamento. Quindi ci sono tre milioni per recuperare la parte monumentale del nostro cimitero, un atto dovuto alla nostra memoria e ai nostri affetti, ben sette milioni per riparare e riaprire l’auditorium San Martino, oltre quattro milioni per il recupero, finalmente, della Rocca di Montevarmine, fatto atteso da molti e da moltissimo tempo". Il sindaco spiega che ci vorrà tempo per progettazioni, gare e realizzazioni ma il percorso può finalmente partire: "Credo sia da sottolineare velocità e rispetto degli impegni presi dal nuovo Commissario Castelli che, vi assicuro, nella politica dei ‘piani alti’ sono merce rara".

L’auditorium San Martino in particolare è chiuso e inagibile dal sisma del 2016, si tenevano qui festival, conferenze, concerti, incontri con le scuole, in una sala bellissima e storica che era stata nel suo antico passato una chiesa. Un patrimonio che non si poteva assolutamente trascurare, da qui comincia una nuova vita per una struttura nel cuore stesso della città.