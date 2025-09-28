Fondi per dissesto idrogeologico e per un supermercato solidale

Si è riunito nei giorni scorsi il Consiglio comunale di Falerone, che ha approvato a maggioranza tutti i punti all’ordine del giorno. Sicuramente l’aspetto più rilevante riguardava la variazione di bilancio al piano triennale delle opere pubbliche, necessaria per acquisire i nuovi finanziamenti speciale del Commissario per l’alluvione di maggio 2023 che ha consentito all’Amministrazione di ottenere circa 2 milioni di euro, per la sistemazione di alcune situazioni di dissesto idrogeologico che interesseranno alcune contrade del paese. "Sono risorse importanti, il Comune da solo non avrebbe potuto disporre di questi cifre con mezzi propri – spiega il sindaco Armando Altini – e che serviranno ad effettuare lavori di manutenzione su strade e consolidamenti delle colline. Fra i progetti messi in cantiere la riqualificazione di alcune contrade e di alcune vie a ridosso del centro storico di Falerone".

Altro punto interessante l’adesione di Falerone al progetto di supermercato solidale ‘La Formica dei Sibillini’, organizzato e gestito dal Lions Club Amandola Sibillini, che interessa già altri comuni dell’area montana. In sostanza presso la ex stazione ferroviaria di Smerillo, è stato allestito un supermercato solidale, qui saranno depositati beni alimentari e di prima necessità che saranno smistati alle famiglie in difficoltà da parte dei volontari del Lions Club, seguendo le segnalazioni degli uffici servizi sociali dei comuni aderenti. Un modo per dare sostegno alle famiglie che specie negli ultimi anni, sono alle prese con gli aumenti di bollette, beni di consumo e che stanno avendo difficoltà ad arrivare a fine mese.

"Fra i punti all’ordine del giorno c’era anche un’unita immobiliare adibito a laboratorio sito in località via Molino Vecchio di Piane – continua Altini – il Comune di Falerone aveva per legge un diretto di prelazione sull’acquisto dell’immobile in questione, ma non avendo riscontrato situazioni strategiche che potessero indurci a prendere in considerazione l’acquisto, abbiamo preferito rinunciare al diritto di prelazione".

A chiude la seduta del Consiglio l’ingresso all’interno dell’assise nella veste di consigliere di maggioranza di Massimo Brasili, subentrato a Taino Felici che è stato consigliere negli ultimi tre mandati a Falerone. Stando allo Statuto comunale tre assenze non giustificate in sede di Consiglio prevedono l’automatica decadenza del consigliere, cosa che è avvenuta per Taino Felici.

Alessio Carassai