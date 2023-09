Fondi per il biodigestore: "Dal ministero altri 5 milioni"

Il futuro del mondo è nell’economia circolare e Fermo è pronta a cogliere la sfida. Tema fondamentale e obbligatorio, quello della riflessione sui temi ambientali, che è assoluto protagonista in città in occasione del Green Loop festival, la manifestazione che si propone di parlare di ecologia e territorio insieme con l’arte, la cultura, la bellezza. Una festa aperta dal prof influencer Vincenzo Schettini, con un teatro tutto esaurito. Ieri la discussione centrale del festival che dura ancora oggi, per riflettere sull’organizzazione di una città circolare e capire a che punto è Fermo nel suo percorso di recupero dei rifiuti, di abbattimento degli sprechi e dell’ottimizzazione energetica. La notizia forte la offre il sindaco Paolo Calcinaro in apertura, la strategia fermana ha al centro il progetto per il biodigestore che dovrà essere operativo per il 2026, una struttura per cui Fermo aveva ricevuto in partenza un finanziamento per 17 milioni, uno dei 12 progetti coperti in Italia, su 550 presentati, tra i quali anche quello di Roma che non è stato preso in considerazione: "Questo, spiega il sindaco, dà la misura della bontà del nostro progetto, abbiamo ricevuto in partenza 17 milioni dei 24 necessari, è dei giorni scorsi la comunicazione del Ministero dell’Ambiente che ci concede gli ulteriori cinque milioni che ci servivano". Il biodigestore consente di trattare il rifiuto organico, proprio nell’ambito della differenziazione dei rifiuti, e può diventare biometano per portare un valore aggiunto alla comunità, abbattendo le problematiche ambientali della discarica in maniera significativa ma garantendo anche approvvigionamento energetico per la città: "Possiamo dire anche che dove il piano finanziario del biodigestore è coperto da un finanziamento pubblico le tariffe di ingresso dell’organico possono essere ribassate e questo si ripercuoterà sulle tariffe Tari che saranno sensibilmente abbassate a carico dei cittadini. Il biodigestore anaerobico chiuso abbatte le emissioni rispetto all’impianto di trattamento che oggi c’è, sul quale pure abbiamo investito per due milioni di euro ma resta un impianto datato". L’assessore all’ambiente Alessandro Ciarrocchi spiega che si tratta dell’esito naturale del grande impegno posto dalla città per abbattere gli sprechi, per recuperare i rifiuti, oggi siamo al 65 per cento di raccolta differenziata, ancora troppo alta la produzione di immondizia varia da parte dei fermani, con 190 chili annui di residuo da ridurre: "Stiamo già lavorando con Asite per arrivare ad una tariffa puntuale per i cittadini, perché chi meglio ricicla e meno rifiuti produce meno paga. E’ un impegno forte che serve anche a responsabilizzare tutti". Una discussione intensa e utile a mettere a confronto modalità di organizzazione di una città circolare, moderata da Raffaele Lupoli, partendo dallo stato dell’arte, dall’emergenza climatica che c’è e non si può negare in alcun modo, come ha spiegato Carlo Cacciamani di Agenzia Italia meteo. Gli esperti Carolina Iannella, Enzo Favoino e Francesco Fatone hanno sottolineato che una città circolare è una città che non spreca, che riusa, che sa consumare e trovare l’acqua che oggi, nonostante le alluvioni, manca. È responsabilità condivisa, oggi si chiude con una passeggiata, partecipazione gratuita, a partire dalle 9.30 con partenza dal parcheggio del biennio dell’Iti Montani in via Bellesi, per pulire il centro storico dalla sporcizia.

Angelica Malvatani