Fondi per il turismo green. Case sugli alberi a Smerillo

Per realizzare un fantasioso progetto di promozione turistica dell’area montana, attraverso la creazione di mini abitazione panoramiche sugli alberi, l’amministrazione di Smerillo ha ottenuto un finanziamento di 600.00 euro. Il sindaco Antonio Vallesi aveva annunciato la sua idea a giugno del 2021, affidando alla società ‘EnAr Conti srl’, uno studio che sarebbe diventato un progetto pilota per le Marche, con la possibilità di essere replicato nelle aree interne di pregio paesaggistico. Il progetto sperimentale prevedeva la costruzione di 5 case sull’albero dotate di comfort e servizi, sicure e perfettamente integrate con il contesto paesaggistico da due o quattro posti. Ognuna personalizzata, dotata di bagno, con terrazzo per affacci mozzafiato sulla valle del fiume Tenna, offrendo una visione che parte dai Sibillini per arrivare al mare Adriatico.

L’idea aveva stuzzicato la fantasia di tante persone, ma soprattutto famiglie con bambini, che avrebbe avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica a pieno contatto con la natura, meccanismo che sicuramente avrebbe incrementato il circuito turistico non solo di Smerillo ma dell’intera area montana. "L’idea è nata durante il lockdown del 2020 – racconta Antonio Vallesi - pensando ad un turismo sostenibile in luoghi in cui vi sia un sistematico distanziamento naturale. Indicativamente abbiamo scelto come area in cui realizzare l’opera il bosco in prossimità del castello di Smerillo". Non essendoci nulla di simile nella nostra regione, è stato necessario sviluppare un protocollo per dettare le linee guida del progetto, ciò per garantire sicurezza e rispetto ambientale, ma sembra che questo progetto sperimentale ora sia più vicino e realizzabile. "Recentemente ci è stato riconosciuto un finanziamento di 600.000 euro – continua Vallesi – per questo progetto e siamo intenzionati a realizzarlo il prima possibile. Saranno piccole abitazioni posizionate in luoghi paesaggistici strategici dotate di tutti confort con wi-fi, pannelli fotovoltaici, antisismiche, con ampie vetrate panoramiche e servizi igienici a impatto quasi zero. Un progetto pensato per incentivare il turismo locale. Le famiglie da qui oltre al panorama potrebbero organizzare le loro escursioni nel territorio. Inoltre vorremmo affiancare alle case sull’albero anche la realizzazione di parco avvenuta completamente immerso nel bosco e dedicato ai bambini a cui stiamo lavorando in questo momento".

Alessio Carassai