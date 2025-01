Fondi per la rotonda di Santa Petronilla

Risorse per la viabilità e le strade cittadine danneggiate dal sisma, una possibilità che vale anche per un tratto di strada cittadina. Nel corso di un incontro ad Ascoli Piceno venerdì scorso, il Commissario alla Ricostruzione sen. Guido Castelli ha annunciato ulteriori interventi che faranno parte della cosiddetta "Priorità 4", per eseguire lavori su arterie stradali della nostra regione che hanno subìto danni dal terremoto del 2016. Il Piano, che vede già nel territorio regionale 158 interventi approvati con oltre 72 milioni di euro investiti, pianifica ulteriori 110 interventi per quasi 94 milioni di euro. Di questi fa parte il dissesto che crea l’avvallamento, prima e dopo la rotonda di Santa Petronilla a Fermo, per la cui sistemazione sono state previste risorse per circa 2 milioni di euro. "Questa nuova tranche di finanziamenti per integrare il piano già corposo dell’Anas e del Ministero è strategica per l’obiettivo di far uscire finalmente i nostri territori da un isolamento che si è prolungato troppo a lungo, ha spiegato il Commissario Castelli. Il presidio in Appennino centrale e nell’entroterra non può fare a meno di una viabilità sicura ed efficiente, che connetta comunità, economie e idee. Siamo felici, anche insieme al Presidente Francesco Acquaroli e all’Anas, di poter lavorare come sempre al fianco dei Sindaci". Per Fermo si tratta di un importo notevole che va a ristrutturare una situazione che è ormai annosa, appena prima ed appena dopo la rotonda a Santa Petronilla: "Questo tipo di finanziamento rende consapevolezza del fatto che per le strade che presentano dei cedimenti da un versante, sia per cause geologiche o per il sisma come in questo caso, le somme per ripristinarle sono ingenti e che un Comune o la Provincia da soli non ce la fanno a sostenerle. Penso ad arterie come quella comunale di via Agnozzi, le strade provinciali San Marco, Castiglionese e Pompeiana". L’intervento in questione, previsto per il 2026 con la prima progettazione e la gara a cura di Anas, dunque è parte di un programma annunciato venerdì scorso nel corso degli incontri tra Struttura Commissariale, Anas e Sindaci delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.