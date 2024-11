Fondi per le strade, scontro in Consiglio

Nel piano triennale viene inserito un finanziamento speciale per la manutenzione stradale, la minoranza contrasta le scelte adottate dall’Amministrazione, mentre c’è unanimità di vedute sul Piano comunale di emergenza. Si è tenuto martedì il Consiglio comunale di Montegiorgio, riunitosi per votare quattro punti all’ordine del giorno. Dopo i saliti da parte di tutta l’assise del nuovo tecnico comunale Benedetta Marcozzi, si è entrati nel vivo. Ad animare il dibatto è stata la discussione intorno alla variazione del piano triennale di opere pubbliche per beni e servizi, infatti, grazie ad un finanziamento speciale per i danni post alluvione il Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, il Comune di Montegiorgio riceverà un finanziamento di circa 37 milioni di euro. Fra gli interventi che sono stati stabiliti ci sono: Colle Cerreto, Fosso Rioberto, mura castellane del capoluogo, mura castellano della frazione di Alteta, contrada Santa Susanna per accennarne alcune. "Non si capisce perché siano state scelte alcune strade e altre no – spiegano i consiglieri di minoranza Fabrizio Cesetti e Claudio Ferracuti – come ad esempio Margiano, Pedezzano e Morrecine, a nostro avviso alcune strade nell’elenco degli interventi erano danneggiate anche prima dell’alluvione. Inoltre ci sono alcune considerazioni di fare, siamo certi che alcuni danni provocati dall’alluvione non siano frutto di incuria da parte di comportamenti poco civici dei privati, forse sarebbe il caso di fare accollare a loro tali spese e non utilizzare risorse pubbliche che potrebbe essere più utili per altre strade".

"L’elenco è stato redatto dai tecnici della struttura Commissariale in base alle segnalazioni che ci sono state fatte dai cittadini – ha replicato il vice sindaco Alan Petrini – la scelta delle strade non è nostra. Si tratta comunque di risorse importanti per la risoluzione di problemi del territorio". Il punto alla fine è stato approvato a maggioranza con i quattro voti contrari della minoranza, che avrebbe richiesto interventi anche per altre strade. E’ stato invece votato all’unanimità il nuovo piano comunale di emergenza della Protezione civile. "Si tratta di uno strumento elaborato per la gestione di qualsiasi tipo di emergenza in cui la comunità si potrebbe imbattere costato 4.200 euro di cui 4.000 a carico della Regione Marche – spiega Petrini – l’ultimo aggiornamento risaliva al 2004, e dovrà essere aggiornato ogni tre anni".

Alessio Carassai