Fondi per le strutture sportive, Fermo si piazza bene in classifica

Un quarto posto che vale la copertura dell’80 per cento di un finanziamento per migliorare impianti sportivi. Fermo conquista la classifica dei comuni che hanno presentato un progetto per un bando nazionale Anci, un risultato importante, "Di certo non è la prima volta ma rimane sempre una grande soddisfazione", commenta il sindaco Paolo Calcinaro. Si tratta di un cospicuo finanziamento di quasi trecentomila euro per il Comune di Fermo per sostegno ad attività legate alla gestione di spazi pubblici comunali da parte dell’associazionismo. Una somma importante che permetterà una gestione "sociale" con sostegno alle fasce fragili di nuovi impianti sportivi in corso di realizzazione sulla costa nord per discipline diverse, dagli sport di squadra a quelli combattentistici, dallo skateboard alla rampicata sportiva. "Ma la soddisfazione importante è anche quella di essere riusciti a porsi come quarto progetto nazionale, a parimerito con Torino ed avanti a realtà come Roma, Firenze, Napoli, Bologna, Bari o Milano risultando poi l’unica città marchigiana a riuscire ad essere finanziata". Sono 24 i progetti finanziati, l’assessore allo sport e alle politiche giovanili Alberto Scarfini sottolinea la capacità degli uffici comunale ad accedere a bandi significativi: "Ricordo anche l’ulteriore e recente aggiudicazione in altro bando Anci legato al finanziamento di imprenditoria giovanile di ricerca per ulteriori 120 mila euro, anche in questo caso unica realtà marchigiana finanziata. Il ringraziamento va agli uffici bandi con il dirigente Gianni Della Casa ed il funzionario Fabio Ragonese, con l’assessore alle politiche europee Ingrid Luciani". Il finanziamento potrà quindi supportare azioni di gestione delle strutture sportive ma anche eventi sportivi di richiamo nazionale, oltre che l’acquisto di accessori e arredi a completamento delle palestre che saranno interessate dall’intervento. "Un percorso virtuoso che ormai va avanti da dieci anni ed ha portato a, ormai, centinaia di milioni di entrate", conclude Calcinaro.