Fondi per l’inclusività, in arrivo 26mila euro

Comune, Controluce (associazione di calcio a 5 per non vedenti, aderente alla Federazione Sport Paralimpici per ipovedenti e ciechi), insieme all’Ads Roma Calcio, ‘Filippide del Fermano’ e Real Elpidiense Calcio hanno partecipato al bando regionale relativo al Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità ottenendo un contributo di 26.600 euro, soldi destinati alla promozione dello sport inclusivo. "Siamo in attesa dell’assegnazione definitiva dei fondi per procedere all’acquisto di ausili e attrezzature per le pratiche sportive paralimpiche – afferma il sindaco, Alessio Pignotti – che potrebbero permettere a Controluce di crescere nel territorio regionale e all’amministrazione di offrire un vero supporto e servizio alla cittadinanza".

Non solo. "Utilizzeremo questo contributo anche per creare un’équipe di progetto stabile tra Comune, Controluce onlus (psicomotricista, istruttore e accompagnatore) e le altre associazioni coinvolte nel progetto per avere un nucleo stabile di progettazione per ulteriori azioni rivolte allo sport inclusivo. L’obiettivo è promuovere la pratica sportiva tra i giovani e tra diversamente abili per ridurre fenomeni di marginalizzazione, riqualificare il tessuto sociale attraverso la promozione dell’attività sportiva". D’altra parte, conclude il vicesindaco e assessore allo sport, Roberto Greci, "il gesto sportivo offre alle persone diversamente abili la possibilità di esprimersi in una lingua ‘diversa’ che consente di comunicare con il mondo e realizzarsi".