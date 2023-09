Fondi per spostare la sabbia dall’ingresso del porto

Le infrastrutture portuali sono di competenza regionale, per cui vengono finanziate in caso di necessità dalla stessa regione Marche attraverso l’erogazione di fondi appositamente stanziati a favore del Comune di porto San Giorgio con legge regionale numero 32 del 30122022 di cui 100.000 euro per l’annualità 2023.

Decreto del direttore del dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile numero 98 del 07062023. "Contributo straordinario al comune di Porto San Giorgio per l’intervento denominato spostamento sedimenti in ambito portuale dell’imboccatura del porto di Porto San Giorgio fase 1 anno 2023 – dato atto che con delibera di giunta comunale numero 101 del 25052023 è stato approvato il relativo progetto e considerato che l’intervento è stato effettuato con la massima urgenza perché la navigazione nel canale di ingresso al porto era diventata pericolosa per la diminuita profondità dovuta all’accumulo di sabbia", il dirigente comunale competente ha provveduto ad approvare e liquidare lo stato finale dei lavori e la prestazione professionale tenendo che il servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzionecollaudo per l’intervento è stato effettuato dal geologo Claudio Miccoli.