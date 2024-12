Fondi per strade e dissesto idrogeologico

E’ di circa 5 milioni di euro per la manutenzione di strade e sistemazioni di problemi legati al dissesto idrogeologico, è questa l’ultima bella notizia per la comunità di Montegiorgio del 2024. Pochi giorni fa l’Amministrazione di Montegiorgio, ha ricevuto la notifica del finanziamento a fondo perduto di circa 5 milioni di euro da parte degli uffici della Regione Marche, attraverso il Commissario speciale post alluvione Francesco Paolo Figliuolo, di fondi destinati alla riqualificazione di strade fortemente danneggiare delle precipitazioni straordinarie di settembre 2022.

"Per un Comune come il nostro ricevere un finanziamento di 5 milioni di euro – spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Alan Petrini – è sicuramente un risultato importante. Non va dimenticato che Montegiorgio ha una superficie di circa 47 chilometri quadrati e una rete stradale molto capillare e con le sole risorse del Comune non sarebbe stato possibile effettuare questi lavori. Ringraziamo il presidente Acquaroli per la sensibilità dimostrata anche verso il nostro territorio, sono infatti, 6 i comuni del Fermano che hanno ricevuto questi finanziamenti e lo staff del Commissario Figliuolo, che dopo un sopralluogo sul territorio, hanno valutato con attenzione tutte le situazioni. Gli interventi serviranno a sistemare i danni provocati alle strade a seguito dei violenti nubifragi del 2022 e a risolvere importanti e consolidati problemi idrogeologici presenti nel territorio".

Più precisamente si tratta complessivamente di 11 interventi mirati: circa un milione di euro per il consolidamento del versante nord delle mura storiche del borgo di Cerreto; 250.000 euro per messa in sicurezza della strada Querciari; 100.000 euro messa in sicurezza strada Cerreto; 200.000 euro consolidamento Fosso Rio Berto; 400.000 euro consolidamento mura storiche del capoluogo zona via delle mura; 500.000 euro consolidamento mura castellane borgo di Alteta; 150.000 euro consolidamento strada Santa Susanna; 500.000 euro consolidamento via Mazzini; 500.000 euro consolidamento strada via del Sole; 500.000 euro consolidamento strada Santa Maria e un intervento che consolidamento anche in via Raffaello.

"Con le sole risorse del Bilancio – continua Petrini – non avremmo mai potuto programmare un cosi massiccio intervento per la risoluzione di tanti problemi di dissesto idrogeologico, compreso l’annoso problema che riguarda la strada in prossimità l’impianto sportivo Marziali".

Alessio Carassai