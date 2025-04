"Fondi pronti solo con Calcinari?. Falso. E Acquaroli non c’entra"

La consigliera regionale Jessica Marcozzi interviene sulle dichiarazioni dei consiglieri regionali Andrea Putzu (Fd’I) e Marco Marinangeli (Noi Moderati) durante l’incontro del candidato sindaco Gionata Calcinari a Casette d’Ete: "Come riferito dai cittadini presenti o collegati alla diretta social, i consiglieri regionali avrebbero detto che se vince Calcinari i ‘rubinetti’ della Regione sono aperti, se vince il civico ci andasse lui a prendere i soldi. Dichiarazioni espresse a titolo personale, fuori dalle logiche del presidente Francesco Acquaroli, estraneo a queste frasi". L’ex amministrazione "pur essendo civica ha ottenuto: il nuovo ponte di Casette, opera voluta dall’amministrazione Pignotti, portata avanti da Regione, me e assessore Aguzzi che inaugureremo a breve. Stanno arrivando i ristori ai commercianti". La bretella a Bivio Cascinare "il cui progetto, modificato, è stato mostrato dal dirigente a Cascinare a fine 2023, con un’aggiunta di 10 milioni di euro per venire incontro alle richieste dei residenti. La Cittadella dello Sport a Luce: qui, oltre 100mila euro sono tornati indietro perché l’ufficio tecnico ha dato l’ok in ritardo. Li ho richiesti alla Regione che li ha reinseriti in bilancio. I 30mila euro per la legge sul Andrea Bacci, la pdl sulla Deco dell’asparago elpidiense che ho firmato anche io". Questione candidatura: "A ottobre, il civico Rossano Orsili era stato chiamato da Calcinari e Fd’I per essere il candidato del centrodestra. Fi aveva dato l’ok e c’era l’avallo di Acquaroli, fino al veto delle civiche e parte di Fdi dove c’era il vero problema, come ha spiegato in un post il militante di lungo corso, Marcello Meconi: ‘C’era un progetto chiaro e coerente con Orsili appoggiato dal centrodestra ma le cose quando non coincidono con i programmi personali degli attori principali sono destinate a naufragare’. Orsili non ha voluto sottostare ai ricatti politici e si è smarcato da guerre intestine a Fdi, aprendo a chiunque approvasse il suo progetto secondo il modello Calcinaro. Nulla di nuovo, nulla di scandaloso". Infine, "l’amministrazione non avrebbe mai chiuso la materna. Chiarirà tutto Roberto Greci (domani, ore 21,30, sala parrocchiale a Casette). La vera causa della chiusura è stata la mail inviata da Fd’I e Calcinari a Ministero e Prefettura".