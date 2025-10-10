Fondi regionali per il campo sportivo di Borgo Rosselli. Una buona notizia per lo sport cittadino: la Regione Marche ha assegnato al Comune di Porto San Giorgio un contributo straordinario di 25.000 euro per interventi di riqualificazione al campo sportivo comunale di Borgo Rosselli. Il finanziamento rientra tra le misure previste dalla Legge Regionale n. 21 del 2025, che sostiene iniziative nei settori dell’istruzione, dell’innovazione sociale e dello sport. Il contributo è stato ufficializzato con decreto del 7 ottobre e recepito dal Comune con la determinazione dirigenziale n. 477, firmata dall’ingegnere Stefano Sisi per la parte tecnica e dalla dirigente Iraide Fanesi per la regolarità contabile. Le somme sono già state accertate nel bilancio comunale 2025, consentendo di procedere con le fasi operative dell’intervento. L’impianto di Borgo Rosselli, storicamente legato alla crescita sportiva di intere generazioni, tornerà così al centro dell’attenzione pubblica grazie a un intervento mirato al suo miglioramento. Un passo concreto, anche simbolico, che conferma l’impegno dell’Amministrazione nel mantenere viva la rete degli spazi sportivi cittadini, veri luoghi di socialità e di incontro per la comunità sangiorgese.