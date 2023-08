Fondi Regione Marche per Acquisto Mezzo a Porto San Giorgio

Il dirigente comunale del settore politiche sociali e culturali di Porto San Giorgio ha determinato l’accertamento di un’entrata da parte della regione Marche quale contributo straordinario per l’acquisto di un mezzo per il trasporto di disabili destinato alla pubblica assistenza Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Il dirigente prende atto, in particolare, che risulta assegnato a favore del Comune sangiorgese un contributo straordinario di 5.000,00 euro, spesa di investimento per l’acquisto di un mezzo di trasporto per disabili della Croce Azzurra. Considerato che con pec n. 294414 del 14 marzo scorso della Regione Marche è stata trasmessa al Comune la modulistica e le modalità tecniche di gestione per il finanziamento degli interventi indicati e rilevato che con protocollo n. 12570 del

9 maggio 2023 il Comune ha inviato la documentazione richiesta ovvero il “Modello di domanda di contributo” e “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” per l’acquisto di un mezzo di trasporto per disabili della Croce Azzurra, prevedendo una spesa di 5.000,00 pari al contributo regionale, da realizzarsi comunque entro il prossimo 30 settembre.