Fondi tagliati per i disturbi alimentari: "Tutti hanno il diritto di essere curati"

Parla di tormenti della psiche e dell’anima Papa Francesco, in una omelia quanto mai significativa, per parlare di cibo e per sottolineare che i disturbi del comportamento alimentare sono una malattia vera. Se il Papa riconosce il problema, non fa lo stesso il Governo che ha deciso di stralciare dalla legge di bilancio il fondo che sostenere le attività dei centri che lavorano contro i disturbi del comportamento alimentare. Si tratta di 25 milioni erogati in due anni in Italia, dal 2022 ad oggi che purtroppo non hanno visto una proroga.

"Non è una devianza come si vuole passare – spiega la psichiatra Patrizia Iacopini che da anni dirige il centro per i disturbi alimentari di Fermo, una eccellenza non solo regionale –. Siamo intervenuti tutti, le associazioni dei familiari, il gruppo tecnico di cui faccio parte al Ministero proprio per lo studio di un fondo che in questi anni ci ha davvero sostenuto".

Cosa si può fare con delle risorse in più?

"Intano si possono tenere aperti i centri che si occupano di chi sta male, solo a Fermo abbiamo almeno 10 casi gravi in più al mese, insieme alle centinaia di giovani e giovanissimi che curiamo stabilmente. Con il fondo abbiamo potuto assumere tre psicologi, un educatore e un medico nutrizionista, riuscendo anche ad abbattere le liste d’attesa che prima era di oltre un anno". Senza sostegno cosa si rischia?

"Intanto vorrei ricordare che di anoressia e bulimia si muore ancora, c’è stato un caso recentissimo, è la seconda causa di morte tra gli adolescenti. E poi si rischia la cronicizzazione, molti ricoveri in più e vorrei ricordare che una persona ricoverata costa al sistema circa mille euro al giorno. Il risultato sarà che chi potrà curarsi dovrà rivolgersi ai centri privati per non dover aspettare dei mesi, con i rischi per le famiglie che sono appesantite da tutto un aspetto economico che aumenta la povertà e ha meno soldi per le cure. Il punto è che la patologie è riconosciuta tra quella che merita i livelli essenziali di assistenza, da qui il fondo che oggi però non si capisce perché venga cancellato senza tanti problemi".

In tutta Italia sono stati assunti circa 780 professionisti, fa presente la dottoressa Iacopini, nelle Marche al Salesi è nato un centro di eccellenza per le fasce d’età più giovani.

"Nel post pandemia abbiamo avuto un aumento di più del 35 per cento delle patologie alimentari, l’esordio dei giovanissimi è esponenziale, non è possibile non poterci occupare di queste problematiche. Significa mettersi una benda negli occhi e non vedere e far finta di non sentire, le famiglie gridano disperate per essere accolte. Noi ad oggi abbiamo più richieste di accessi in situazioni gravi che visite ordinarie, i ricoveri li gestiamo con il reparto di medicina di Amandola ma l’ambulatoriale intensivo diurno ci consente di accogliere le urgenze in tempi brevi, il lavoro grosso lo devi fare sul territorio e il diurno. Il 2023 si è chiuso per noi con 30 dimissioni, persone che sono guarite, dunque ci si deve credere e si deve investire su questo".

Nelle Marche il progetto di accoglienza e di cura dei disturbi alimentari ha fatto scuola. Di che si tratta?

"Abbiamo fatto anche molta formazione, nelle scuole soprattutto, per genitori e insegnanti, ma abbiamo sperimentato anche i gruppi di trattamento specifici per la gestione familiare durante i pasti a casa dei ragazzi, percorsi di 10 incontri, ne abbiamo fatti almeno 3 con 16 famiglie ogni gruppo, 50 famiglie ‘addestrate’ che ci hanno ringraziato perché avevano bisogno di parole e di gesti. Abbiamo selezionato personale con strumenti consolidati nella pratica clinica. Sono tutte cose che non avremmo potuto fare senza risorse, senza professionisti. Per fortuna la Regione Marche è sensibile al tema e ci sostiene, per noi si tratterebbero di 600 mila euro in 2 anni, già ci aiuterebbero, con quel pochissimo riusciamo a fare tanto".

Angelica Malvatani