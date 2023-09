Fondo Sport e Periferie a Porto Sant'Elpidio per lavori al Martinelli

L’investimento complessivo per la riqualificazione del campo sportivo ‘Martellini’, in via della Liberazione (alla Faleriense), stando al progetto di fattibilità tecnico economica è di 920mila. Il Comune ha intenzione di tentare la carta del fondo Sport e Periferie, promosso dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per avere un cospicuo contributo ministeriale a copertura del 60% della spesa, mentre il residuo 40%, 370mila euro, sarebbe a carico dell’ente). La parte più corposa dell’investimento è relativa "allo smontaggio e rifacimento del manto in erba sintetica, ma nel progetto è prevista una sistemazione generale della struttura dall’impianto di illuminazione ed emergenza, alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e uno per il recupero delle acque meteoriche, la recinzione del campo e i cancelli, arredi, allestimento di panchine" spiega la nota diffusa dal Comune.

Contando sull’accoglimento, e relativo finanziamento, del progetto, l’ente ha già previsto lo stanziamento di 370mila euro "un investimento significativo, ma ampiamente sostenibile per il bilancio comunale. Puntiamo a riqualificare uno spazio da mettere a disposizione delle società sportive per allenamenti e gare" dichiarano il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore allo sport, Enzo Farina.