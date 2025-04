Fontana della discordia, fine lavori. Il sindaco: "Uno spazio per tutti"

Sono terminati i lavori di riqualificazione dell’area compresa fra via Verdi e via Roma all’ingresso del centro storico di Grottazzolina, l’Amministrazione sostiene le scelte adottate. Lavori che nelle ultime settimane hanno sollevato diverse polemiche fra la popolazione e su cui è intervenuta anche la minoranza. "Un intervento che trasforma una scarpata inutilizzabile in una nuova area a disposizione della comunità – spiega il sindaco Alberto Antognozzi - accessibile anche ai disabili, che facilità l’accesso a piazza Umberto I senza barriere architettoniche. Uno spazio comunque circondato dal verde, quello messo a dimora dovrà svilupparsi, che migliora innegabilmente il decoro del paese. E’ stata anche sostituita, in accordo con la Soprintendenza delle Marche (ente deputato alla valutazione della valenza storica e architettonica), la malmessa fontana in cemento esistente, non più confacente al nuovo spazio e non sistemabile. La nuova fontana in cemento e travertino, anch’essa approvata dalla Soprintendenza, è stata realizzata da una importante ditta che cura il decoro di centri storici in tutta Italia, inclusa Firenze. Il progetto ha previsto inoltre l’installazione di un punto di ricarica per e-bike che sarà inserito all’interno di una mappatura nazionale, incentivando la sosta a Grottazzolina dei cicloturisti. Un intervento approvato dalla precedente Amministrazione e portata a termine con convinzione dalla nuova". Queste le prime riflessioni dell’Amministrazione sui lavori che ora sono terminati con gli spazi già fruibili alla popolazione e non solo. "Ho letto nei giorni scorsi alcune critiche a questo intervento – continua Antognozzi - alle quali poi si è subito accodata la minoranza. Premesso che fortunatamente siamo in democrazia e ogni opinione è legittima, ritengo opportuno mettere qualche punto fermo su questa storia. In primo luogo questo intervento non è lo sfizio personale di un assessore, come qualcuno ha voluto far credere. Il progetto è stato approvato da tutta l’Amministrazione precedente e portato avanti con qualche miglioria da quest’Amministrazione nella sua collegialità. Secondo noi chi vive a Grotta, chi ha progettato il proprio futuro qui, si aspetta ed ha bisogno di un paese che va avanti, al passo con i tempi, che offre infrastrutture e servizi alle famiglie, spazi verdi e dove fare sport, cura e miglioramento continuo del decoro urbano, che è parte integrante della vivibilità di un paese. Noi lavoreremo per questo".

Alessio Carassai