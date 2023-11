Fontana viola per ricordare la prematurità In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, il Comune di Bologna sostiene la campagna della Società Italiana di Neonatologia. La fontana di viale Cavallotti verrà illuminata di viola per sensibilizzare su questo problema. La Sin promuove ricerca, didattica e assistenza nell'ambito della neonatologia.