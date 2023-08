"Fontanella rotta al cimitero di Sant'Elpidio a Mare: la denuncia"

Una fontanella con un rubinetto che, anziché erogare regolarmente acqua, la schizza con violenza addosso a chi cerca di servirsene mentre sistema i fiori sulla tomba di un caro defunto: sono disagi di minima entità che, però, diventano importanti per l’anziana che si ritrova bersagliata da una doccia imprevista, per il vedovo che si ingegna come meglio può per schivare il getto impazzito dell’acqua cercando di riempire il vasetto dei fiori anziché spostarsi in tutt’altra zona del cimitero per attingere l’acqua. "E’ una situazione che va avanti da diversi mesi, che abbiamo ripetutamente segnalato agli uffici e agli amministratori, dall’assessore Paolo Maurizi al vicesindaco, Roberto Greci – sbottano alcuni cittadini che frequentano il cimitero di Cura Mostrapiedi – ma, a tutt’oggi, non abbiamo ottenuto nulla. Non fosse che sostituire il rubinetto malfunzionante non è cosa semplice per i non addetti ai lavori, ci avremmo pensato da soli a farlo. D’altra parte, già provvediamo per conto nostro a curare l’ala nuova del cimitero per mantenere il decoro del luogo dove riposano i nostri cari. Ma è assurdo che non si riesca risolvere un problema tanto risibile che richiede pochi minuti di tempo".