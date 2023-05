Fontevecchia, ci siamo Riapre una delle sezioni

Comincia una nuova vita all’ex collegio Fontevecchia, una struttura che nasce come convento dei domenicani e che oggi torna alla città come luogo di cultura. È domani il grande giorno, il taglio del nastro alle 17,30 per l’inaugurazione della prima delle tre sezioni, dedicata al collezionismo antiquario e alla nascita del museo pubblico. Lo spazio che si apre nel convento ristrutturato grazie alla Regione Marche con fondi POR_FESR e Comune, in collaborazione con la Sovrintendenza per le Province di Ascoli, Fermo e Macerata, il museo, collegato con le sottostanti cisterne romane, trae origine dal collezionismo e dalla passione per l’archeologia dei fratelli Gaetano e Raffaele De Minicis.

Uno spazio per l’archeologia dunque, in una città come Fermo che, come spiega il sindaco Paolo Calcinaro, ha tanto da raccontare, "dai passaggi romani, pre romani e villanoviani, è un patrimonio da far conoscere e far uscire dai depositi regionali, un primo passo dovuto per la città, che si accompagnerà al museo di Torre di Palme, con attualmente una sua indipendenza con i suoi ritrovamenti e che stiamo per ampliare, un primo passo di un lavoro più grande verso il museo archeologico nell’ex convento dei Domenicani, che con questa prima sezione contribuirà ad arricchire l’offerta culturale della città".

Nati a Falerone, i due fratelli De Minicis, nella comune dimora dove esercitarono nella prima metà del XIX secolo l’attività forense, raccolsero una ricchissima collezione di oggetti antichi, frutto di scavi e acquisti, di natura principalmente archeologica ed epigrafica e provenienti dal fermano. Nel museo è proposta una ricostruzione degli ambienti di casa De Minicis, aperta al pubblico, dove iscrizioni e sculture antiche si affiancavano a dipinti.

Per alterne vicissitudini la collezione e molti reperti confluirono in ambito privato e in musei come il Louvre ma una parte consistente, fortunatamente acquistata dal Comune di Fermo, costituì, in sostanza, il primo nucleo del museo archeologico di Fermo, cui si aggiunsero, nel 1888, alcuni importanti reperti della collezione privata dell’architetto Carducci, altro importante intellettuale fermano che vendette parte della propria collezione libraria, artistica ed archeologica per finanziare l’Opera Carducci, la fondazione volta ad incoraggiare la pratica delle scienze e della belle arti.

La sezione del collezionismo che verrà inaugurata è stata curata da Francesca Giagni, funzionario del Servizio Musei del Comune di Fermo che ha studiato la formazione della collezione archeologica.