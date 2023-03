Formazione del personale comunale

Considerato che negli ultimi anni il Comune ha provveduto alla parziale modifica della pianta organica mediante nuovi assunzioni e ritenuto opportuno procedere alla formazione del personale anche in vista delle numerose modifiche normative riguardanti le attività produttive, il dirigente comunale del settore demanio e patrimonio ha deciso di accogliere la proposta formativa in modalità webinar realizzata dalla ditta Acsel srl nelle giornate del 27-28 marzo e 3-4 aprile 2023 ore 15-18 sulla base dei seguenti moduli: “1° modulo: organizzazione e competenze del SUAP- la SCIA e la conferenza dei servizi; 2° modulo: l’edilizia produttiva dopo i decreti semplificazione; 3° modulo: pubblici spettacoli – il commercio su aree pubbliche e le concessioni demaniali; 4° modulo: approfondimenti sulle principali attività produttive di competenza del SUAP. Il dirigente comunale preso atto che la quota di partecipazione al master è pari a 700 euro, ha ritenuto opportuno, nell’interesse dell’ente, consentire la partecipazione al master on-line di 12 ore ai dipendenti dei vari settori cui sono assegnati compiti e mansioni relativi a procedimenti dello sportello unico attività produttive (servizio commercio e suap del III settore, servizio autonomo di Polizia Municipale, servizio edilizia privata – suap del IV settore). Ha dato altresì atto che la somma da impegnare a tale scopo ammonta ad 700 euro per un numero massimo di 7 postazioni informatiche attivate per le date del 27-28 marzo 2023 e 3-4 aprile 2023 ore 15-18.