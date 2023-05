Formazione gratis, progetto promosso dalle imprese

È stato fatto un bilancio del progetto per le imprese promosso dall’amministrazione per il rilancio nel post-pandemia in collaborazione con l’agenzia formativa Opera, cui sono stati affidati i corsi. L’idea, come sottolineato dalla sindaca Moira Canigola, è stata quella di di attingere alle risorse messe a disposizione dal Governo per offrire formazione gratuita alle imprese. "Aiutare le imprese a rinnovarsi – spiega la sindaca – rimettendosi sul mercato con una nuova veste e con strumenti tali da superare le difficoltà. Ci auguriamo che questo abbia portato un aiuto concreto alle nostre realtà produttive". Ecco che con i professionisti dell’agenzia Opera è nata l’idea di un corso gratuito aperto a tutte le imprese: una chiamata alla quale hanno risposto una quindicina di soggetti. "Lezioni in aula e sessioni in azienda per migliorare e ripensare il modello di business", ha sottolineato l’assessore Giacomo Sollini raccontando le dinamiche del percorso che ha abbracciato l’intero 2022 di aziende dei settori più disparati e di varie dimensioni guidate dai formatori Pino Di Monte, Stefano Berdini e Luca Romanelli.

Proprio loro hanno sottolineato come "sia straordinario che l’iniziativa di formare le aziende arrivi da un’amministrazione comunale. Abbiamo portato le aziende a ripensare il proprio businnes portando esempi concreti. Oltre alla teoria in aula ogni partecipante ha avuto l’opportunità di mettere in pratica in azienda quando ripensato con tre mezze giornate di pratica sul campo per vedere fattivamente l’applicazione di quanto ideato". A portare la propria esperienzaSilvia, titolare dello Scatolificio Felicioni e Fausto, del Calzaturificio Primi Tempi: entrambi hanno testimoniato i cambiamenti della loro azienda grazie a quanto appreso proprio in occasione di questa opportunità formativa.

Roberto Cruciani