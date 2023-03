Formazione per volontari delle organizzazioni no profit

C’è tempo fino al sei aprile per iscriversi alla scuola di formazione dedicata a collaboratori, volontari, attiviti di organizzazioni no profit, studenti, laureati.

Lezioni teoriche ed esercitazioini poratiche dedicate alla Progettazione Europea e Progettazione sociale per il terzo settore.

L’obiettivo è far acquisire ai partecipanti specifiche competenze sulla Progettazione Europea, il nuovo quadro logico, budget, controllo di gestione e rendicontazione di progetti di cooperazione internazionale e non e progettazione sociale per il terzo settore (bandi enti locali e fondazioni). La scuola di formazione prevede 14 giornate di lezioni teoriche ed esercitazioni, che si terranno il venerdì pomeriggio ed il sabato mattino in modalità on line, e si concluderà Sabato 27 Maggio.

È previsto un contributo di 100 euro per la partecipazione ai 3 Moduli, ogni modulo è comprensivo di materiale didattico. Per le organizzazioni socie del Coordinamento Marche Solidali il contributo richiesto è di 60 euro per i 3 Moduli.

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione presente nella home page del sito Marche Solidali al seguente link www.marchesolidali.com.