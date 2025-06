Formazione politica, appuntamento con le Acli. Si parla della sanità pubblica in sofferenza

Il ristorante Ambro ha accolto il terzo incontro del corso di formazione politica, promosso dalle Acli provinciali Fermo in collaborazione con il circolo Acli Carboni Aps e Fap. Salute, cure domiciliari ed etica di protocolli tra legge e medicina, sono stati i temi trattati nell’incontro a cui hanno preso parte numerosi cittadini.

Tra i relatori, Roberta Gianferro, dirigente sanitario e rappresentante del Ministero della salute, ha parlato dell’ospedale come luogo di cura ed accoglienza, del diritto alla salute (modello socio sanitario riconosciuto ad ogni livello) e dell’operatività dei pronto soccorso, da lei monitorati su scala nazionale per verificarne l’andamento tra emergenze da codice rosso e quelle differibili da codice verde o bianco. Gianferro ha inoltre ricordato l’importanza del medico di base, primo riferimento per cura e tutela della salute dei singoli.

Preziosi stimoli di riflessione, ha suscitato l’intervento dell’ex dirigente medico, Giambattista Catalini, che ha relazionato sull’integrazione tra ospedale e territorio, con riferimento alle criticità legislative delle procedure mediche e dell’eccessiva burocratizzazione della medicina, con ricaduta sui tanti casi di malasanità. Fattori scoraggianti, secondo Catalini, che privano il sistema di medici di talento, necessari alla tutela della medicina d’urgenza.

Il presidente del Circolo Carboni, Raffaele Vitali, ha ringraziato i presenti ed espresso rammarico per l’assenza di rappresentanti dell’Amministrazione regionale e dirigenti Ast debitamente invitati, rinnovando loro l’invito per il prossimo incontro in programma a settembre.

Paola Pieragostini