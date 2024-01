’Forte e Chiara’. Riparte la stagione

Una donna e tutti i suoi colori, la sua storia che è un po’ la storia di tutti. Sarà Chiara Francini la protagonista della ripresa della stagione teatrale fermana: l’attrice toscana sarà in scena con lo spettacolo ’Forte e Chiara’ al Teatro dell’Aquila di Fermo il 10 e l’11 gennaio, alle 21, per la stagione in abbonamento proposta dal comune con Amat e con il contributo di MiC e Regione Marche. ‘Forte e Chiara’ è un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario. Un one woman show in cui Chiara Francini ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, Chiara si racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a se stessa.