Fortuna: "Non ha più senso la commissione pari opportunità"

La commissione pari opportunità a Fermo non c’è più, lo sottolinea il consigliere del Movimento 5 Stelle, Stefano Fortuna, che torna sulla situazione che si è venuta a creare dopo il caso Traviata censurata per le scuole e le successive dimissioni di sei componenti la Cpo: "Chiedo all’assessora Lanzidei, scrive Fortuna, che pure ha promosso l’istituzione della suddetta commissione, a cosa essa serva se non ad indignarci quando assistiamo, come in questo caso, all’affronto fatto dal sindaco Calcinaro che ha privato i cittadini della libertà di scegliere se far partecipare i propri figli e studenti alla rappresentazione, peraltro in orario non scolastico. All’assessora, del tutto silente nel dibattito, è stata forse ritirata la delega? L’istituzione della commissione, da me approvata sul nascere, ha lo scopo di promuovere delle politiche che integrino gli orientamenti sessuali, di genere ed eliminare ogni tipo di discriminazione verso categorie svantaggiate, ma anche da parte della ‘sopravvissuta’ commissione, silenzio assoluto". Secondo Fortuna oggi è il tempo della chiarezza: "Invito i membri della commissione a non restare muti o a seguire l’esempio delle dimissionarie ponendo fine a un organo di facciata che si limita ad approvare eventi ‘preconfezionati’ a solo scopo pubblicitario. Leggo le giustificazioni alla paura di chi vuole difenderci da una trasgressione solo perché non sa leggerla per quello che è veramente o ancora peggio di chi ci preferisce frenati ed invisibili invece che rappresentati e vivi".