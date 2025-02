Forza Italia, a Monte Urano una giornata congressuale

Giornata congressuale quest’oggi a Monte Urano per Forza Italia, dove il partito punta a consolidarsi sempre di più. Prenderà il via alle ore 11,30 presso l’azienda agricola Colli 35 il congresso di Forza Italia per l’elezione del segretario e del nuovo consiglio direttivo, con la presenza del responsabile "Attività Produttive" Ubaldo Belletti, del responsabile regionale senior Daniela Mataloni, la responsabile regionale Tutela del Consumatori Katia Scriboni. Insieme ala loro presenti il vicario Jessica Marcozzi, e l’ onorevole Francesco Battistoni. Un evento che va a confermare la vitalità del partito moderato in crescita a livello locale e nazionale che sa sempre è particolarmente attento a imprese e partite iva, lavorando in regione Marche con particolare attenzione ai settori produttivi- economici e sociali. "I congressi sono una fase importante, voluta fortemente dal nostro segretario Antonio Tajani per tutti i nostri iscritti", è il pensiero espresso da Jessica Marcozzi. L’appuntamento di Monte Urano è anche l’occasione per parlare del futuro di Forza Italia sul territorio, con la presenza di rappresentanti regionali e dirigenti del partito con l’obiettivo primario dell’elezione del nuovo segretario comunale di Forza Italia a Monte Urano.

Roberto Cruciani