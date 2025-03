Forza Italia conferma Orsili: "Esperto e competente"

Non che ce ne fosse bisogno ormai ma, a scanso di equivoci, Forza Italia ha ritenuto fosse preferibile chiarire la propria posizione in vista delle elezioni amministrative e confermare il sostegno alla candidatura a sindaco di Rossano Orsili. "Dallo scorso ottobre, quando è stato proposto per la prima volta il suo nome, Forza Italia ha subito dato pieno sostegno a questa candidatura – è la dichiarazione di Ubaldo Belletti, responsabile regionale del dipartimento attività produttive di Fi -. Orsili è una figura esperta e competente, un imprenditore con un’ampia esperienza, anche nell’associazionismo cittadino. Rimaniamo quindi fedeli alla linea intrapresa fin dall’inizio e confermiamo a lui il nostro pieno appoggio". E anche Fi si mette in fila per poter incontrare Orsili, "per condividere e coinvolgere le migliori competenze e figure a disposizione della città, per creare una proposta vincente".

Dopo la richiesta di sedersi intorno a un tavolo avanzata dal Pd elpidiense (che non sembra affatto intenzionato a ritornare sui propri passi dopo il dissenso manifestato dalla Federazione Provinciale, restando convinto della necessità di una sorta di ‘comitato di salute pubblica’ per risollevare la città), dopo che anche Fd’I ha avanzato una medesima richiesta pur ribadendo la propria posizione distinta e distante dal Pd (facendo perciò prefigurare incompatibile la convivenza in una stessa coalizione allargata), adesso anche Fi chiede udienza al candidato sindaco Rossano Orsili, sapendo di trovare terreno fertile per proseguire un comune percorso verso le elezioni. Una richiesta che sancisce anche una distanza dal centrodestra, da Fd’I, Lega – Team Vannacci, Noi Moderati e altre civiche che, al di là dell’esito dell’incontro con Orsili, dovranno ragionare seriamente su un proprio candidato sindaco. Ancora silenzio sul fronte del dem Mirco Romanelli che sta riflettendo sul fatto che i suoi gli hanno preferito un altro candidato alla carica di sindaco e sulle scelte più opportune da fare. Ancora nessuna novità dai lattanziani, con forse due liste civiche pronte e un candidato sindaco da definire.

A meno di ulteriori colpi di scena, ad oggi sono tre i candidati in lizza per la carica di sindaco. Intanto, è attesa in queste ore, la comunicazione della data delle amministrative che potrebbe essere il 25 e 26 maggio con ballottaggio l’8 e 9 giugno, in un election day con i referendum.

Marisa Colibazzi