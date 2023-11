Forza Italia: congresso provinciale e arriva il vice ministro Valentini

Fine settimana denso di appuntamenti per Forza Italia Fermo: l’uno dicembre è atteso il Vice Ministro del Made in Italy Valentino Valentini, e il 2 dicembre il congresso provinciale. La segreteria fermana del partito parla di un lavoro costante e determinante del responsabile organizzativo nazionale del partito e commissario regionale, l’on. Francesco Battistoni, che porta direttamente alla stagione dei congressi locali. Antonio Tajani, il Segretario Nazionale, ha osservato a Taormina qualche giorno fa che il partito rappresenta un "centro di gravità permanente" nella politica italiana, saldo nei suoi valori ma sempre più propenso ad aumentare il proprio appeal e a distinguersi come simbolo del moderatismo italiano. Il congresso di Fermo è previsto come molto più di una semplice formalità: "Si prospetta come un vivace forum di idee, annuncia la consigliera regionale Jessica Marcozzi, Qui, le menti più brillanti a livello provinciale, tra cui sindaci e amministratori locali si riuniranno per condividere le loro intuizioni e visioni. Queste idee verranno poi elevate sul palcoscenico nazionale durante il congresso nazionale. Ciò testimonia l’impegno di Forza Italia ad essere sempre più coinvolgente, proattiva e profondamente radicata nelle comunità locali, mantenendo un legame stretto con sindaci e amministratori locali". Forza Italia è un partito in costante evoluzione, più vivace e attraente che mai, aggiunge ancora la capogruppo Marcozzi che ha l’obiettivo di raccogliere almeno il 10 per cento dei consensi alle prossime elezioni europee: "L’attenzione del partito per la provincia di Fermo e il suo tessuto imprenditoriale è prioritaria".