Forza Italia, Falzetta nuovo coordinatore comunale

Cambio alla guida di Forza Italia. Il dottore commercialista Andrea Falzetta è stato nominato dal coordinatore regionale FI, Francesco Battistoni (nella foto con Jessica Marcozzi), nuovo coordinatore comunale Forza Italia di Porto Sant’Elpidio. Falzetta raccoglie il testimone lasciato da Fausto Mangiaterra. "Ringraziamo Mangiaterra per il lavoro svolto fino ad oggi. Già cinque anni fa aveva manifestato l’intenzione di lasciare l’incarico. Gli abbiamo chiesto di continuare e ha assolto responsabilmente all’incarico fino a quando i tempi non fossero stati maturi per un cambio al vertice del Partito a Porto Sant’Elpidi", questo il commento del coordinamento comunale di Forza Italia Porto Sant’Elpidio.