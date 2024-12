Forza Italia, Giacobbi coordinatore: "I tesseramenti sono quadruplicati"

Natale di novità importanti in casa Forza Italia decisa a rilanciare sulla città di Fermo. Formalizzate anche con una conferenza stampa la nomina di Lorenzo Giacobbi a coordinatore comunale e dei responsabili giovani provinciale Luca Montani e comunale Matteo Marchetti.

"Forza Italia sta crescendo molto e bene e Fermo rappresenta il trend positivo di tutto il territorio: quadruplicati i tesseramenti con più di 1000 adesioni a livello provinciale e 200 a livello comunale – ha dichiarato la capogruppo in Consiglio Regionale e commissario provinciale Jessica Marcozzi – giusto quindi continuare ad investire nel capoluogo con le nomine di figure importanti che credono in questo progetto per prepararci al meglio ai prossimi appuntamenti elettorali dove sarà presente il simbolo di Forza Italia".

Nel ringraziare per la fiducia ricevuta, Giacobbi mostra idee chiare sulla necessità di allargare e coinvolgere fermani appassionati e competenti per rilanciare un progetto politico di centro destra nel capoluogo. "Ora tutti, anche dai banchi della maggioranza, parlano dell’importanza dei partiti guardando al futuro della Città di Fermo e sono contento perchè è dal 2020 che lo dico: auspico che i simboli dei partiti di centro destra siano tutti presenti alle prossime elezioni comunali in maniera unita e coesa, senza chiudere le porte a liste civiche in coalizione".

Parole di stima e fiducia anche da parte di Giacobbi ai due nuovi responsabili giovani. "Conosco Luca e Matteo da anni e finalmente con loro prende forma un sogno che avevo nel cassetto: avviare un progetto politico che coinvolgesse i giovani di centro destra della nostra città e questo è stato possibile solo grazie a Forza Italia".