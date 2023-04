Forza Italia presenta la lista per Battilà

"E’ il ‘modello Civitanova’ il buon esempio di governo a cui vogliamo ispirarci per Porto Sant’Elpidio" afferma Jessica Marcozzi, capogruppo regionale di Fi, presentando la lista in appoggio al candidato sindaco, Gian Vittorio Battilà, in una affollata sala ‘Gigli’. Fabrizio Ciarapica (sindaco di Civitanova Marche) aggiunge: "In Battilà vedo quelle doti di competenza e dedizione al lavoro che sono state vincenti per la mia amministrazione. Nel suo programma ha toccato temi importanti e mi piace che non abbia basato la campagna elettorale su offese degli altri". L’on. Francesco Battistoni, al telefono, si dice convinto che Battilà saprà dare le risposte giuste al territorio, così come è orgogliosa del gruppo la responsabile senior locale di Fi, Daniela Mataloni. "Abbiamo scelto Battilà – spiega la Marcozzi – dopo aver visto il suo programma e lo vediamo come la persona giusta per rilanciare la città". "Apprezzo il coraggio di chi ha sposato questo progetto" risponde il candidato sindaco, ricordando che il suo impegno nella politica attiva per la città è nato nel 2018 "con un progetto civico. Adesso ci siamo aperti ai partiti, Fi e Lega, che hanno condiviso il nostro progetto". Alcuni elementi portanti del programma sono la Zes e il fatto che 100 ettari del territorio di Porto Sant’Elpidio possono rientrarvi, la conquista della bandiera lilla per un turismo accessibile a tutti, il bilancio partecipato. "La mia grande forza – conclude Battilà – è proprio la squadra". La lista: Andrea Falzetta, Simone Mancini, Ioris Verrucci, Susanna Ester Raffaella Renzi, Cristina Capparuccini, Giancarlo Pietrini, Camillo Siliquini, Bruno Maccarone, Marino Illuminati, Sonia Granatelli, Ana Isabel Bargallò Deodato, Oberdan Dolci, Alfio Brandi, Elvia Ruggeri, Giovanni Ciaffaroni, Maria Antonietta Alemanno. Mc