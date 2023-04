Forza Italia punta su Battilà Aguzzi: 15 milioni per la costa

"Abbiamo scelto di scegliere e abbiamo scelto Gian Vittorio Battilà" così Andrea Falzetta, coordinatore comunale Fi, affiancato dal vice, Simone Mancini, conclude l’incontro con l’assessore regionale Stefano Aguzzi arrivato in città a sostegno del candidato sindaco Gian Vittorio Battilà. Un’occasione per fare il punto su questioni macro della città e del territorio su cui la Regione ha fatto sentire il suo peso. Sulla difesa della costa, "abbiamo proseguito un lavoro già avviato, e in capo a un paio d’anni, abbiamo destinato a Porto Sant’Elpidio, oltre 15 milioni e non mi pare poco" dice Aguzzi; sulla formazione e sul lavoro "abbiamo ascoltato le imprese, le associazioni e abbiamo promosso corsi necessari al territorio, che hanno finalità di assunzione perché in molti casi sono le stesse aziende che fanno formazione per creare figure di cui hanno bisogno". Lanciatissima la capogruppo regionale di FI, Jessica Marcozzi, sulla Zes (Zona Economica Speciale, da sempre il suo ‘pallino’), "un’opportunità di cui i territori devono farsi carico, che sarebbe un’estensione di quella dell’Abruzzo" spiega, consapevole che la ‘palla’ sta proprio alla Regione. "Questo incontro ha anche una sfaccettatura elettorale – ammette Aguzzi – e Fi ha scelto Battilà. Ho conosciuto un giovane, un professionista, che ha girato per l’Italia e l’Europa per lavoro, ha fatto molto e questo gli servirà per portare avanti un impegno gravoso come è quello di un sindaco". Battilà ringrazia, rimarca il suo essere civico, il 22% ottenuto 5 anni fa "ma ci siamo aperti ai partiti con persone coerenti e affidabili. Perché votarci? Perché abbiamo un progetto e un metodo, abbiamo con noi tanti professionisti". Tutti concordi nel confermare che, il centrodestra è sì diviso ma "l’obiettivo comune è sconfiggere chi ha governato finora. Fi ha un connubio storicizzato col civismo, inoltre a livello comunale i partiti contano poco, contano le persone".

