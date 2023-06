Forza Italia riparte dai gazebo e si ritrova in piazza

"Il 24 saremo in piazza Marina alle 18 dove sarà presente l’onorevole Francesco Battistoni che si collegherà direttamente con Tajani, e, poi, a Lido di Fermo, civico 72, il 25 alle ore 12, per dare il via alle adesioni a Forza Italia". Lo ha annunciato la capogruppo di Fi nell’assemblea regionale, Jessica Marcozzi: "Saremo sul posto – aggiunge – con dei gazebo e daremo spazio a chi voglia entrare nel nostro partito. Chi non potrà essere presente, avrà la possibilità di iscriversi anche online tramite i canali istituzionali. Saremo sul campo – aggiunge Marcozzi – lavoreremo moltissimo per portare FI a diventare una grande famiglia. In ogni Comune abbiamo un nostro punto di riferimento: a Porto San Giorgio l’assessore Alessandra Petracci e il consigliere Giuseppe Maccarrone, a Sant’Elpidio a Mare, Porto Sant’Elpidio e Fermo vari coordinatori.