Forza Italia, Tomassoni è il nuovo segretario

Elio Tomassoni è il nuovo segretario forzista. E’ stato eletto all’unanimità dall’assemblea degli iscritti. All’unanimità è stato eletto anche Claudio Petrozzi a coordinatore giovani. A dare il saluto ai presenti il sindaco Valerio Vesprini Insieme a lui tanti i primi cittadini e gli amministratori provinciali che hanno accolto i vertici regionali del partito. A dare il benvenuto ai presenti il Sindaco Valerio Vesprini, insieme a lui tanti i sindaci e gli amministratori della provincia che hanno accolto i vertici del partito regionale, quali il coordinatore Francesco Battistoni, la vicaria Jessica Marcozzi il consigliere regionale Mirko Bilò ed i responsabili Ubaldo Belletti, Giusepe Maccarrone, Katia Scriboni e Alessandra Di Emilio. L’on. Battistoni ha ricordato l’impegno di Forza Italia su temi importanti come attività produttive mentre la consigliera regionale Maecozi ha parlato di FI in crescita pure tra i giovani "C’è tanta euforia – ha detto - merito di chi si sta impegnando per coinvolgere ragazze e ragazzi nel nostro progetto, in primis al nuovo coordinatore provinciale Luca Montani che sta facendo davvero un buon lavoro".