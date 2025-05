Forzano finestra e ripuliscono la casa

Purtroppo continuano a verificarsi anche nell’entroterra Fermano i furti in abitazione. A Piane di Montegiorgio nella notte fra il 30 aprile e il 1 maggio, stando alla prima ricostruzione dei fatti i malfattori intorno alle 22,30 sono riusciti a forzare una finestra e una volta all’interno, mentre i proprietari erano fuori, hanno iniziato a rovistare nelle stanze gettando a terra il contenuto di armadi e cassetti. I malviventi sono riusciti a mettere a segno un discreto colpo arraffando i contanti lasciati in casa, ma soprattutto i gioielli, per lo più oro, frutto di ricordi e cerimonie.

Qualche ora più tardi alcuni residenti avrebbero intravisto due persone con il volto travisato aggirarsi in via Einstein e subito hanno chiamato i carabinieri di Montegiorgio, che si sono precipitati sul posto, ma al momento del loro arrivo i due ladri avevano già fatto perdere le loro tracce. I militari stanno visionando le telecamere pubbliche della zona per cercare di ricostruire l’accaduto e dare un’identità ai due malfattori.

a.c.