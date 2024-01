"Fossi e corsi d’acqua, il caso dei contributi"

Prende spunto da una fotografia dei giorni scorsi Francesco Gismondi, consigliere comunale di Monte Vidon Corrado, per affrontare il tema della gestione dei fossi e dei corsi d’acqua nel territorio regionale. La foto in questione ritraeva i sindaci di Fermo e di Porto San Giorgio, insieme al presidente del Consorzio di bonifica, per annunciare un contributo di 180mila euro da parte della Regione per il risanamento e la gestione dei fossi Valle Oscura e Petronilla: "Bene che i sindaci si occupino di queste questioni, spiega Gismondi, solo che sarebbe il caso di fare chiarezza. È evidente che i lavori di sistemazione di quei corsi d’acqua è di competenza del servizio genio civile e difesa del suolo della Regione. E allora, dal momento che in foto si ritraeva il presidente del Consorzio di Bonifica delle Marche, mi chiedo quale sia il ruolo del presidente Michele Maiani. La Regione competente per la materia e titolare delle funzioni idrauliche, può demandare la progettazione dei lavori, la gara per l’assegnazione e la direzione dei lavori nei fossi in questione al Consorzio di Bonifica che normalmente ammontano al 10 per cento dell’importo finanziato. E quindi per logica e conseguenza, prosegue Gismondi, lo stesso Consorzio dovrebbe interrompere la richiesta del contributo di bonifica a carico degli immobili che insistono nei bacini dei fossi i cui lavori di sistemazione sono stati finanziati dalla Regione Marche; diversamente i cittadini pagherebbero i lavori 2 volte: attraverso la fiscalità generale e con il contributo di bonifica". Una riflessione che Gismondi propone a tutti i consiglieri comunali dei comuni marchigiani, anche quelli che ricoprono il ruolo di amministratori al Consorzio di Bonifica, perché evitino una sovrapposizione di pagamenti che, al solito, vedono soccombere i cittadini che pagano senza sapere bene nemmeno perché. Ma c’è di più, secondo Gismondi nella questione rientrano anche i gestori dei servizi idrici "che pagano una quota al Consorzio di bonifica, in virtù di una convenzione stipulata secondo la legge regionale. Ho richiesto tale convenzione al Ciip di Ascoli ma non me l’ha rilasciata".