Fosso Rio Petronilla, Senzacqua esulta a metà

C’è un’opera che da oltre quarant’anni i sangiorgesi aspettano. Un lavoro che riguarda un tratto delicato del territorio, quello del fosso Rio Petronilla, che sfocia proprio lì, accanto allo stabilimento balneare della Lega Navale Italiana. "Il Comune – spiega il vice sindaco, Fabio Senzacqua – si è fatto carico di un passo fondamentale: ha redatto il progetto e lo ha presentato al Genio Civile delle Marche. Risultato? È arrivato il finanziamento, 200mila euro, per la sistemazione e messa in sicurezza di quel tratto storico".

Secondo il vice sindaco cìè certamente soddisfazione che però si mascola all’amarezza. "Questo perché i lavori affidati direttamente al Genio Civile – non sono stati conclusi in tempo per la stagione estiva, come inizialmente previsto. Ed è un peccato, visto che si tratta non solo di un intervento utile alla sicurezza idraulica, ma anche di una vera occasione di riqualificazione urbana: la copertura del fosso non è solo un’opera tecnica, è uno spazio pubblico in più, una terrazza sul mare, un punto d’incontro per cittadini e turisti. "Noi – aggiunge ancora Senzacqua – abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo lavorato con costanza, ottenuto il finanziamento, ringraziando anche l’ex dirigente Marzialetti, oggi in pensione. Ma non possiamo gestire l’appalto né dirigere i lavori. Eppure veniamo criticati come se quell’area fosse di nostra diretta responsabilità".

L’amarezza cresce se si pensa che altri cantieri comunali – come il mercato coperto, l’Arena Europa o gli interventi di manutenzione nei mesi più caldi – sono stati eseguiti con tempistiche rispettate e disagi contenuti. "Sappiamo quanto sia difficile oggi lavorare con puntualità nel settore pubblico – ammettono dal Comune – ma per quanto ci riguarda, i lavori sotto la nostra responsabilità li abbiamo portati a termine come promesso".

Il progetto del fosso Rio Petronilla, finanziato e in parte realizzato, resta dunque in sospeso. Il cantiere, dopo le pressioni dell’amministrazione, è stato almeno parzialmente ridotto per liberare la spiaggia. Ma la terrazza vera e propria, con le ringhiere e gli arredi, dovrà aspettare. Forse settembre. O magari l’estate prossima. Nel frattempo, resta l’orgoglio per aver sbloccato un’opera attesa da generazioni. Anche se quest’anno non se ne potrà godere, quel tratto del lungomare cambierà volto".