Foto e musica, i palazzi storici aprono le porte all’arte contemporanea

Un palazzo dal grande passato che si fa cornice per l’arte più innovativa. È l’idea di Chiara Falconi che ogni anno apre il piano nobile del palazzo di famiglia, per ospitare un’esposizione di arte contemporanea. Dal 22 dicembre espone qui l’artista Benedetta Montini, con la mostra "C.C.C. - Christmas Carol Collage", allestita fino al 12 gennaio 2025. L’artista, nata ad Ancona, lavora tra Porto San Giorgio e Roma, utilizza diversi linguaggi, dalla performance alla fotografia, alla pittura al collage. E proprio la mostra di collage è composta da Opere uniche realizzate dall’artista con elementi vintage: ritratti fotografici di varie epoche, carte antiche, lettere del passato, vecchie riviste, foto di autori anonimi, disegni e oggetti di design. La mostra vuole esser un omaggio a Charles Dickens. Nel libro "Un canto di Natale - A Christmas Carol", lo scrittore credeva fermamente nella possibilità che anche il più cattivo degli uomini potesse cambiare, e che il Natale fosse proprio quel momento incantato in cui questo cambiamento può accadere. "Oggi, in un Natale colpito da notizie negative, spiega l’artista, tra guerre, genocidi, emergenze climatiche e crisi economiche, seguendo le orme di Dickens ha realizzato una "strenna natalizia" per donare un momento di sospensione dalla cupa e pressante atmosfera del presente". Ieri pomeriggio grande emozione per il concerto dell’Epifania "Mediterraneo" con il musicista di chitarra classica Luca Romanelli, e un repertorio ispirato a musiche dei paesi del Mediterraneo, dalla Spagna alla Turchia. Sabato prossimo alle ore 18,30 performance del giovane artista romano Giulio Masala, dal titolo "Non solo Poesia ma, anche meno". Poesie inedite con sottofondi musicali evocativi ed onirici composti da lui stesso dal vivo. Alla voce Alessandra Toscano. Si chiude domenica 12 gennaio, con un Workshop di collage tenuto dall’artista, dalle 10 alle 18 (info, costi e iscrizioni 347 5789593). Alle ore 19 una festa di Finissage per salutare tutti con un brindisi, musiche, danze e poesie. Ingresso libero, aperto al pubblico, tutti i giorni dalle 18 alle 20 in presenza dell’artista Informazioni e prenotazioni visite - tel. 338.1400708