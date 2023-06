Foto e video hard all'avvocatessa, denunciato 40enne per stalking a Fermo

Fermo, 3 giugno 2023 - Le spediva in continuazione foto e video hard autoprodotti, chiedendole insistentemente di incontrala per consumare prestazioni sessuali. Per questo motivo i poliziotti della squadra mobile di Fermo hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento a carico di un 40enne fermano, provvedimento emesso dal tribunale a seguito delle indagini condotte dall’ufficio investigativo. Nella fattispecie il destinatario del provvedimento si era reso responsabile del reato di stalking nei confronti di un’avvocatessa, che l’indagato aveva conosciuto in quanto convenuto in qualità di conduttore moroso in un procedimento civile esecutivo di sfratto. In particolare il 40enne, a mezzo messaggistica istantanea, aveva inviato alla vittima foto e video autoriprodotti dal contenuto sessualmente esplicito chiedendo incontri personali o sessuali, ingenerando così un grave e perdurante stato di ansia e preoccupazione. Condizione che hanno spinto la donna a sottoporsi a terapia ansiolitica e psicoterapeutica. L’uomo, residente nel Fermano, è già noto alle forze di polizia per precedenti, commessi nei confronti di vittime residenti anche fuori regione, inoltre è risultato anche destinatario del provvedimento di ammonimento del Questore di Fermo.