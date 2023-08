"Fotovoltaico, individuare aree idonee"

"Bisogna approvare la proposta di legge del Partito democratico a mia firma, che esercitando le prerogative dell’articolo 117 della Costituzione, dà alla Regione la facoltà di individuare le aree idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici". Sono le parole del consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti, che torna a perorare la causa dopo la presentazione dell’ennesimo progetto di mega impianto fotovoltaico, questa volta di circa 10 ettari fra Piane di Falerone e Piane di Montegiorgio. "Allo stato attuale – spiega Cesetti – la Giunta regionale possiede pochi strumenti per imporre vincoli e incidere sulla ubicazione dei nuovi impianti fotovoltaici. Però ciò non può diventare una scusa per voltarsi dall’altra parte. La soluzione esiste ed è quella di approvare la proposta di legge presentata dal Pd a mia prima firma. E’ inutile che il Consiglio regionale continui ad approvare mozioni all’unanimità contro la realizzazione di impianti fotovoltaici ogni volta che qualche società avanza una richiesta alle autorità competenti. Lo abbiamo fatto nei mesi scorsi per Tavoleto e Colle d’Ete-Belmonte Piceno, ieri per Sassoferrato. Ma senza uno strumento normativo come quello da me proposto, le mozioni restano solo delle prese di posizione evanescenti, poiché non vanno a colmare quelle lacune presenti nella legislazione nazionale". A conclude Cesetti: "Società italiane ed estere vengono qui a realizzare impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra, minando la qualità ambientale e la capacità produttiva dei nostri agricoltori, con conseguente devastazione di siti ed ecosistemi che invece costituiscono punti di eccellenza ambientale. Con l’approvazione della nostra legge i nostri paesaggi rurali, il patrimonio culturale e gli ecosistemi agro-alimentari sarebbero salvaguardati".

a. c.