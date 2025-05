Sono state superate le 50mila squadre iscritte al FantaEurovision, altre se ne saranno aggiunte fino alla mezzanotte, ma è prevedibile un extra time prolungato al primo pomeriggio di oggi, per poter partecipare alla quinta edizione del fantasy game ideato dal team del FantaSanremo, made in Porto Sant’Elpidio.

Fra i capitani più scelti Tommy Cash, Lucio Corsi e Gabry Ponte, che, in realtà, sono da tempo i più gettonati per l’Eurovision Song Contest, la manifestazione musicale più attesa e seguita del continente che quest’anno si svolgerà in Svizzera, alla St. Jakobshalle di Basilea, da oggi al 17 maggio.

Per giocare basta accedere ed iscriversi alla web app fantaeurovision.com, creare una squadra con 7 fra i 37 artisti in gara, schierare una formazione di 5 titolari e 2 riserve e nominarne uno come capitano facendo attenzione a non superare la soglia dei 100 Heidi (è proprio questo il nome del conio di quest’anno, scelto appositamente per omaggiare la Svizzera).

A poche ore dallo stop alle iscrizioni a primeggiare nella classifica degli artisti maggiormente selezionati come capitano è il cantante estone Tommy Cash scelto come portabandiera nel 22.6% delle squadre. L’autore e interprete di ‘Espresso Macchiato’ è tallonato a brevissima distanza dal nostro Lucio Corsi e dalla sua ‘Volevo essere un duro’ con una percentuale del 22.2%. In terza posizione, con il 18.2% delle preferenze, Gabry Ponte, rappresentante di San Marino, con la sua ‘Tutta l’Italia’.

Per i fantallenatori si prospetta un FantaEurovision tutto italiano. L’ultima vittoria tricolore fu dei Måneskin con il brano Zitti e buoni, già vincitore del Festival di Sanremo, portando l’Italia ad aggiudicarsi la manifestazione per la terza volta nella propria storia e dopo 31 anni.